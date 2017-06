Marbach Immer noch wenige Frauen bei Feuerwehr

Frauen sind bei den Freiwilligen Feuerwehren zwischen Marbach und Beilstein immer noch stark in der Minderheit. Katrin Schöneck sieht sich als Frau 73 Männern gegenüber. Die Tierpflegerin stieß vor zwei Jahren als Quereinsteigerin dazu. Warum sie sich das gibt? „Ich möchte Leben retten“, sagt sie. Viele Frauen hätten wahrscheinlich einfach zu viel Angst – wenn es etwa darum gehe, in ein brennendes Haus zu gehen. Sie selbst müsse einige Zeit aufbringen, um sich in Übungen und Schulungen auf solche Einsätze vorzubereiten. „Ich sehe die Feuerwehr nicht als Hobby, sondern als zweite Berufung“, sagt sie. Schließlich stehe sie an 365 Tagen im Jahr bereit, um auszurücken. „Meine Familie hat ganz schön geschluckt, als ich es tat, weil ich die einzige von uns war“, erzählt die Feuerwehrfrau. Viele ihrer Freunde machten ebenfalls bei den Floriansjüngern mit. Wie die Wehr für Frauen attraktiver werden könnte? „Sie sollten einfach kommen und es sich anschauen“, rät die Lebensretterin.

Mehr Frauen in der Feuerwehr hätte auch Jürgen Beck, Kommandant in Oberstenfeld, gerne. Doch kennt er die sozialen Probleme: „Welche Frau ist tagsüber noch daheim?“, fragt er sich angesichts steigender weiblicher Berufstätigkeit und vollen Kindertagesstätten. Dabei hätten Frauen durchaus das Zeug zum Dienst: „Es gibt bei uns auch Männer, die körperlich nicht so stark gebaut sind.“ Es komme gerade zu Beginn eines Löscheinsatzes darauf an, viele helfende Hände dabei zu haben. Leider gebe es immer noch viele Vorurteile unter den Männern in der Wehr.