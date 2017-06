Marbach Im Wahlkampf ist Transparenz Pflicht

Auch für Marcel Distl, Kandidat der Freien Demokraten im Wahlkreis Neckar-Zaber, ist klar, dass er die gesetzlichen Veröffentlichungspflichten einhalten wird. „Als Bundestagsabgeordneter würde ich mich voll und ganz auf die Ausübung meines Mandates konzentrieren und keinerlei Nebentätigkeiten nachgehen.“

Er werde sich in Sachen Spenden und Einkommensoffenlegung an die gesetzlichen Bestimmungen halten, teilt Marc Jongen, Kandidat der AfD für die Bundestagswahl im Wahlkreis Neckar-Zaber mit. Eine über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende, vollständige Offenlegung seines Einkommens sei insofern nicht notwendig, als mit signifikanten Einnahmen aus Nebentätigkeiten nicht zu rechnen sei. „Mein Einkommen wird – im Falle meiner Wahl – der allseits bekannten Diät eines Bundestagsabgeordneten entsprechen.“ Der „Verzicht auf Großspenden“ von SPD-Kandidat Utz scheine ihm aus zwei Gründen eine populistische Aktion, betont Jongen. „Erstens sind solche Spenden im konkreten Fall wohl ohnehin nicht zu erwarten, zweitens ist Herr Utz Vertreter einer Partei, die in den vergangenen Jahrzehnten viele hundert Millionen Euro an staatlicher Parteienfinanzierung und an privaten Spenden eingestrichen hat.“

Die AfD sei demgegenüber stark im Nachteil und begrüße daher alle Arten von Spenden, auch Großspenden, ausdrücklich. „Finanzielle Waffengleichheit mit den Großparteien wird sich auch um günstigsten Fall kaum herstellen lassen. Nur dann würde ich eine Spende ablehnen, wenn Sie von einer Organisation kommt, deren Ziele ich nicht teile.“