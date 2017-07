Marbach Im unermüdlichen Einsatz für die Schillerstadt

„Sie haben mit viel Einsatz zu einem perfekten Erscheinungsbild auf der Schillerhöhe beigetragen und stets dafür gesorgt, dass auch im Winter die Wege im Park schnee- und eisfrei waren“, so der Bürgermeister in seiner Laudatio.

Dadurch, dass Reinhold Richwald in unmittelbarer Nähe zum Park wohne und in der Lage sei, zeitlich äußerst flexibel zu arbeiten, war er ein echter Glücksfall für die Stadtverwaltung, so der Bürgermeister weiter.

Letztlich wünschte er dem Ruheständler vor allem Gesundheit und weiterhin viel Spaß bei seiner Leidenschaft für das Radfahren.