Marbach - Die meisten packt es schon in jungen Jahren. Sie überlegen lange hin und her, dann trauen sie sich endlich erstmals zum Tätowierer – und lassen von da an ihren Körper mit allem Möglichen und Unmöglichen verzieren. Die Geschichte von Jochen Giebitz geht völlig anders. Geschlagene 64 Jahre hat es gedauert, bis der Marbacher sich sein erstes und bislang einziges Motiv stechen ließ. Und er musste auch nicht ewig nachdenken, bevor er diesen Schritt unternahm. „Das war eine spontane Aktion. Ich habe gedacht, ich lasse mir ein Tattoo machen. Ich habe einen Rappel bekommen und bin direkt hingegangen“, erzählt er. Er erklärte dem Fachmann an der Nadel, was er will, vereinbarte einen Termin – und kurz darauf war die Sache geritzt.

Rund sechs Wochen ist das nun her. Jochen Giebitz kann aber noch ganz genau beschreiben, wie er die vierstündige Sitzung in dem Marbacher Studio empfunden hat. „Ich hatte gar keine Vorstellung, wie sich das anfühlt. Aber eigentlich hat es gar nicht wehgetan“, berichtet der Mann, dessen Wurzeln in Niederbayern liegen und der vor mehr als zehn Jahren in die Schillerstadt zog. Er habe auch nicht gemerkt, dass da überhaupt eine Nadel rattert. Jochen Giebitz empfand das Pieksen eher so, als ob ihn jemand mit einem Skalpell ritzt. Auch im Nachhinein stellten sich keine Schmerzen ein. „Die Stelle ist nicht angeschwollen“, konstatiert der Rentner.

Auch wenn die Entscheidung für den Gang zum Tätowierer letztlich aus einer spontanen Eingebung heraus kam: Das Motiv spukte bei Jochen Giebitz schon ein Weilchen im Hinterkopf herum. Ihm hatte es das Logo samt Schriftzug der Fernsehserie „Sons of Anarchy“ angetan, sodass nun ein etwa 15 Zentimeter langer Sensenmann vom linken Oberarm des Marbachers grinst. Kurioserweise hat Jochen Giebitz zu der Kult-Sendung um eine amerikanische Motorradgang null Bezug. Er wisse zwar, wovon die Serie handelt, habe sie aber selbst nie gesehen. Er interessiert sich auch nicht die Bohne für schwere Maschinen wie die Sons of Anarchy. „Ich habe nur das Logo gesehen, es gegoogelt und im Großformat angeschaut und dann gesagt: wenn, dann muss es so was sein“, erzählt der 64-Jährige. Eine tiefere Bedeutung verknüpft er nicht mit dem Tattoo. „Es hat mir einfach gefallen. Es verschönert mich nicht und verschandelt mich auch nicht“, stellt Jochen Giebitz trocken fest. Da das Logo auf seinem Oberarm prangt, werde man ohnehin eher selten einen Blick darauf erhaschen können, fügt er hinzu.

Er macht aber auch deutlich, dass ihm das Motiv alles andere als egal war. Schmetterling, Rose und Co. wären ihm nicht unter die Haut gekommen. Er wollte etwas Exklusiveres. Und denkt, genau das mit dem Logo der Sons gefunden zu haben. „Das habe ich bislang bei niemandem gesehen. So schnell wird das wahrscheinlich auch keiner nachmachen“, vermutet er.

Eine Ausnahme würde Jochen Giebitz aber selbst dann bleiben. Schließlich ließ er sich das Tattoo erst mit jenseits der 60 stechen. Negative Rückmeldungen hat er deshalb übrigens keine bekommen. „Es hat keiner zu mir gesagt: ,was, in dem Alter noch ein Tattoo?’“, erklärt er. „Nicht mal die Konservativen“, fügt er schmunzelnd hinzu. Wahrscheinlich tanze man heutzutage eher aus der Reihe, wenn man seinen Körper nicht mit diesem und jenem schmücke. Auch seine Töchter hätten nichts zu kritteln gehabt. Seiner Jüngsten habe er ein Foto mit dem Motiv geschickt, und die sei gleich begeistert gewesen.

Umgekehrt hatte Jochen Giebitz auch kein Problem damit, als seine mittlere Tochter eines Tages ihr Tattoo präsentierte. Für ihn selbst war es in jungen Jahren allerdings nie ein Thema, sich Farbe unter die Haut jagen zu lassen. „Früher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen“, sagt er – auch wenn der eine oder andere Spezi bereits ein Tattoo spazieren trug und Jochen Giebitz das sogar gefiel.

Auch jetzt besteht nicht die Gefahr, dass er plötzlich süchtig nach weiteren Bildchen würde. Nur auf seinem rechten Oberarm hat er noch ein Plätzchen für diesen Zweck reserviert. Doch die Nadel lässt er wohl erst dann tatsächlich rattern, wenn’s bei ihm mal wieder rappelt.