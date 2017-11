Marbach Im Hörnle kann weiter aufgedockt werden

Marbach - Mehr als zehn Jahre ist es nun schon her, dass der Gemeinderat den Weg dafür frei gemacht hat, auf die Reihenhäuser im Hörnle eine Etage draufzupacken. Das hat zwar nicht gerade einen Bauboom ausgelöst, allerdings haben immerhin vier Eigentümer mittlerweile aufgestockt, weitere zumindest Interesse angemeldet. Die Verwaltung geht davon aus, dass damit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist – weil die Häuser dank der Erweiterungsoption und wegen der großen Grundstücke auf dem Immobilienmarkt interessant seien. Jedoch machen es neue Vorgaben zum Brandschutz und der Energieeinsparung im Grunde unmöglich, den Wohnraum nach oben zu erweitern. Darauf hat die Stadt nun reagiert. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am Donnerstag beschlossen, eine Änderung des Bebauungsplans in Angriff zu nehmen.