Marbach Im Ernstfall zählt jede Minute

Pribil für für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge und Hilfsmittel der Feuerwehr zuständig – und als Festangestellter eine echte Ausnahme. „Die Feuerwehrmänner sind alle ehrenamtlich beschäftigt“, führt Alexander Schroth aus. Wenn sie also im Notfall eintreffen, muss alles bereit für den Einsatz sein. „Unsere Leute werden über einen Funkalarmempfänger alarmiert“, so Schroth. Jedes einzelne Mitglied besitzt ein Gerät – macht insgesamt 134 Stück. Die eigentlichen Notrufe gehen allerdings bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ein, die ihren Sitz in Ludwigsburg hat. Dann geht es um jede Minute.

„Wer zuerst in der Feuerwache eintrifft, besetzt den Funkraum“, erklärt Schroth. Dorthin sendet die Leitstelle zum einen per Fax weitere Informationen zum Notfall. Außerdem kann diese auch für Erläuterungen und Nachfragen angefunkt werden. Eine Person bleibt auch während dem Einsatz stets in diesem Raum. „Es kann ja sein, dass sich die Lage verändert“, so Alexander Schroth.

Die Person im Funkraum steht außerdem mit den Einsatzkräften vor Ort in Verbindung.

Die übrigen Kollegen machen sich auf den Weg in die Umkleiden – die sind nach Geschlechtern getrennt. Anschließend geht es in die Fahrzeughalle. „Das dauert etwa zweieinhalb bis fünf Minuten“, weiß der Feuerwehrkommandant. Damit alles so schnell gehen kann, sind die Anzüge streng nach Person geordnet aufbewahrt. Die Feuerwehrleute müssen nur noch in die Uniformen hinein schlüpfen.

In der Halle wartet bereits eine großer Monitor, der dann anzeigt, „was genau los ist“. Anschließend werden die Fahrzeuge selbstständig nach Ausbildungsgrad besetzt. „Es wurde einmal festgelegt, wer, was und wie viele bei welcher Art von Einsatz ausrücken müssen“, so Alexander Schroth. Das muss immer gleich und auch rund um die Uhr zu gewährleisten sein. Daher arbeitet man mit Nachbarwehren zusammen. „Es hat zum Beispiel nicht jeder eine Drehleiter“, weiß Kommandant Alexander Schroth.

Die Feuerwache Marbach hat aber nicht nur das, sondern etwa auch ein Boot und gleich mehrere Fahrzeuge. Wenn die vom Einsatz zurückkommen, müssen sie wieder sauber gemacht und neu befüllt werden. Das gilt für Schläuche gleichermaßen wie für die Akkuladung der Technik an Bord. „Bei uns herrscht eine klare Schwarz-Weiß-Trennung“, so Schroth. Schmutzige Utensilien verlassen die Fahrzeughalle nicht. Wenn das alles erledigt ist, kann man es sich im Wachraum gemütlich machen.