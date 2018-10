Marbach Im Dezember steht der Fest-Termin dann fest

Im Jahr 2009 hat das erste 18.-Jahrhundert-Fest in Marbach stattgefunden, damals zum 250. Geburtstag von Friedrich Schiller. Es war ein rauschendes Fest, aus dem heraus so manches entstanden ist. Die Nähstube, in der die entsprechenden Gewänder für diese und zukünftige Veranstaltungen entstanden sind, gibt es sogar heute noch.

Und sie wird auch noch gern besucht, denn die Marbacher Reise ins 18. Jahrhundert blieb keine einmalige Sache. 2012 fand das Fest zum 250. Todestag Tobias Mayers statt, danach beschloss der Gemeinderat eben jene Regelung, wonach das Fest alle vier Jahre stattfinden soll.

2016 wurde also wieder im Stile des 18. Jahrhunderts gefestet, es war ein „friedliches und fröhliches Familienfest“, wie es seitens des Marbacher Hauptamtsleiters Thomas Storkenmaier im Nachklapp hieß. Rund 250 Mitwirkende sorgten für Verpflegung, Theaterszenen, Tänze und Spiele wie zu Schillers Zeiten. 5000 bis 10 000 Besucher, so eine sehr grobe Schätzung Storkenmaiers, kamen an dem Wochenende im Mai 2016.

Damit die Marbacher – und viele Besucher von außerhalb – auch im Mai 2020 wieder auf Zeitreise gehen können, stehen die Macher zumindest schon vorsichtig in den Startlöchern. „Sobald Ende des Jahres ganz sicher ist, dass das Fest 2020 stattfindet, können wir bei einem ersten Treffen mit den Vorbereitungen beginnen“, so Andrea Hahn, die unter anderem 2016 die Projektleitung für das Fest übernommen hatte.