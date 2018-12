Marbach Humorvoll-kribbelnder Abend

Doch dem nicht genug: zur Spannung passt durchaus ein edler Tropfen – zumal, wenn er Gegenstand oder besser sogar, das „Corpus Delicti“ einer Kriminalgeschichte ist. Und so flossen alle Zutaten an dem Abend perfekt ineinander: die Geschichten passten zur ausgeschenkten Alkoholika und die Musik versetzte die Zuhörer in eine angenehme, unaufgeregte Grundhaltung, um für die nächste Story gewappnet zu sein. Denn diese hatten es in sich. Zwar spritzte bei fast keiner der ausgewählten Mordgeschichten mordlüstern das Blut, doch Rudolf Guckelsberger gelang es, die schaurig-skurrilen Krimis so packend und individuell ausgestaltet zu präsentieren, dass die Gäste gebannt an seinen Lippen hingen und der Fantasie freien Lauf ließen.