Marbach-Hörnle Wohnraum stellt Solarkraft in den Schatten

Maßgeblich für die Stadt ist aber auch, dass durch die Aufstockung neuer Wohnraum generiert wird. „In der Abwägung ist das wichtiger“, stellte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim fest. „Wir wollen auch Familien in Marbach halten“, pflichtete Sebastian Engelmann von den Grünen bei. Für diese seien die 82 Quadratmeter, die derzeit viele Häuser im Hörnle vorweisen, nicht gerade üppig. Davon abgesehen sei es im Sinne des Landschaftsschutzs besser, neue Kapazitäten nicht in der Fläche, sondern in der Höhe zu schaffen. Ähnlich argumentierte Ernst Morlock von der SPD. „82 Quadratmeter für ein Reihenhaus sind nicht mehr zeitgemäß“, konstatierte er. Zugegebenermaßen habe man das Thema Verschattung von Solaranlagen aber bislang nicht im Blick gehabt. Allerdings rede man jetzt nur von einer Erhöhung um 65 Zentimeter. Schon längst beschlossen sei zuvor ja eine Aufstockung um 2,10 Meter gewesen – was bis zur Gesetzesnovelle für eine weitere Etage gereicht hatte.

Darüber hinaus zeigt auch die Praxis, dass die Auswirkungen überschaubar sind. Ralf Lobert ist jedenfalls kein einziger Fall im Hörnle bekannt, wo ein Dach von der einen bis zur anderen Kante mit Modulen belegt wäre, wie er auf Nachfrage von Heike Breitenbücher von der CDU sagte. Zudem sei überhaupt erst bei vier Häusern eine Etage draufgesattelt worden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall eintritt und beide Nachbargebäude aufstocken und dann noch jemand da ist, der schon eine Anlage hat, geht ziemlich gegen null“, sagte Ralf Lobert. Martin Mistele von den Freien Wählern konnte bei einer spontanen Überprüfung via Google generell nur wenig Fotovoltaikanlagen im Hörnle entdecken. Für deren Leistung sei die Verschattung aber natürlich schon ein Nachteil. „Wenn man aber intern 30 Prozent mehr Wohnraum generieren kann, ist das quasi kompensiert“, findet er.