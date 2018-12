Marbach-Hörnle Vorwürfe gegen Polizei nach Todesfall

Für den ehemaligen Erdmannhäuser und jetzigen Löchgauer Klaus Fejsa ist die Sache klar: Die im September 2017 im Stadtteil Hörnle verschwundene Cäcilia P. könnte noch leben, wenn es nicht schwere Versäumnisse der Polizei gegeben hätte. Tatsächlich hat er kurz nach der Bekanntgabe des Vermisstenfalls in der Zeitung mehrfach der Polizei gegenüber die Vermutung geäußert, die 76-Jährige habe möglicherweise bei einem Spaziergang austreten müssen, sei dabei einen mit Wald oder Gebüsch bewachsenen Hang hinabgestürzt und hilflos liegengeblieben. Für ihn, so Fejsa, würde das erklären, warum sie bei der Suche vom Hubschrauber aus nicht entdeckt werden konnte. Er nannte auch Beispiele für einen solchen Hang in der Nähe des Stadtteils. Und in der Tat wurden die sterblichen Überreste der Frau im Januar dieses Jahres in genau so einem Gebiet aufgefunden: am bewaldeten Hang zwischen Marbach und Neckarweihingen nahe der Bushaltestelle gegenüber dem Kraftwerk.