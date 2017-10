Wegen des Verdachts, dass in einem Wohnhaus in der Mainzer Straße Gas ausgetreten ist, ist die Feuerwehr Marbach am Dienstag gegen 17.30 Uhr in den Stadtteil Hörnle ausgerückt. Vor Ort bestätigte sich diese Annahme zum Glück für die Anwohner nicht – diverse Messungen durch die Einsatzkräfte machten deutlich, dass kein Gas ausgetreten war. „Wir vermuten, dass es sich um Fäulnisgeruch aus dem Kanalsystem handelt“, sagt der Marbacher Feuerwehr-Kommandant Alexander Schroth.