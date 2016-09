Marbach - Manch einer wird sich gestern Abend beim Blick in den blauen Himmel über der Marbacher Altstadt verwundert die Augen gerieben haben: Heiratet da jemand? Denn bis zum 14. Februar, dem Tag der Verliebten, ist es noch fast ein halbes Jahr hin.

Dennoch tänzelten dort in der sanften Abendbrise 49 rote und 50 gelbe Ballons in Herzform, als ob sie sich noch überlegen müssten, wo die Reise hingehen soll. Ein roter Ballon, der das Hundert eigentlich hätte vollmachen sollen, hatte sich anders entschieden und beschlossen, knapp über dem Boden hängenzubleiben.

Darüber freute sich dann die achtjährige Jana, die extra für den Ballonflug mit ihren Eltern zum Burgplatz gekommen war. „Wir haben darüber in der Zeitung gelesen und gedacht, das ist doch eine schöne Aktion zum Ferienende“, erklärte Janas Mutter.

Genau so hat es sich auch die Interessengemeinschaft der Selbstständigen (IGS) in Marbach gedacht. Die herzigen Ballons waren der Start in einen September, der Marbach als Einkaufs- und Geschäftsstadt mit Herz präsentieren soll (wir berichteten). Alle Mitglieder haben dafür ein Starterpaket bekommen, das aus Postkarten mit Herzaufdruck und Schokoladenherzen besteht. Die Schokoladenherzen werden an die Kunden verteilt, im Hinblick auf die Postkarten sei Kreativität gefragt, betonte Stephan Lücke, der Erste Vorsitzende der IGS. „Man kann aus den Karten beispielsweise Girlanden basteln und ins Schaufenster hängen; so etwas bekomme sogar ich als Nicht-Bastler hin.“

Wichtig sei vor allem, dass möglichst viele Unternehmen mitmachten, denn davon lebe die Aktion schließlich.

Kreativität hat Monika Schreiber von der Galerie Wendelinskapelle bereits im Vorfeld bewiesen. Sie hatte am Torturm Herzen aus Holz befestigt. Die liebevolle Dekoration hatte allerdings schon nach kurzer Zeit einen Liebhaber gefunden, der sie kurzerhand und unerlaubt mitgehen ließ. Ob sich der oder die Beschenkte wohl trotzdem darüber freut?

Der Sinn der Aktion sei es, die Kunden nach den Sommerferien wieder auf die Marbacher Unternehmen aufmerksam zu machen, informiert Stephan Lücke, und der Zweite Vorsitzende Moritz Krohmer ergänzte: „Und die Gemeinschaft der IGS-Mitglieder zu stärken.“

In den nächsten Tagen wird die Stadt auch noch mit Herz-Plakaten dekoriert. Und pünktlich zum Schulanfang am Montag wartet in der Innenstadt eine weitere herzliche Überraschung auf die Besucher.

Vorerst blickten die auf dem Burgplatz Anwesenden mit einem Fläschchen Bier und einem herzförmigen Laugengebäck in der Hand versonnen den tänzelnden Luftballons hinterher. „Ob die wohl bis Marbach Süd kommen?“ scherzte einer. „So net, so flieget se zom Lemberg“, lautete die trockene Antwort.