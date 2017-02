Marbach Haushoher Sieg für die Nachwuchsnarren

Als sich schließlich die Türen öffnen und der Schultes mit dem süßen Gebäck ins Freie tritt, gibt es kein Halten mehr. Innerhalb weniger Sekunden ist der Schlüssel Geschichte – der Kinderfasching aber fängt gerade erst an. Denn jetzt geht es gemeinsam mit der Rathausbesatzung zur Stadthalle, dort steigt am Nachmittag eine große Party. Dutzende Ballons und Luftschlangen winden sich an Wänden, Decke und auf den Tischen. Dazu warten gleich sechs Spielstationen des Jugendhauses planet-x auf Bastler, Wagemutige und Sportler. „Wir brauchen den ganzen Montag um das alles aufzubauen“, so Jugendhausleiter Georg Stenkamp. Neben Glücksrad und Wahrsagerzelt sorgt ein buntes Programm zum Thema „Sport – Fitness – Gesundheit“ für Unterhaltung. Das ist übrigens auch das Motto des „verrückten Sommerteams“ in den kommenden Sommerferien.

Und so zeigten gleich mehrere Gruppen ihr Können. Tänzer der TSC Dance Inspiration aus Großbottwar und Oberstenfeld schwangen die Beine, und die Mistelhexen aus Neckarweihigen hatten auch einen Tanz und ihr Tanzmariechen mitgebracht. Zu den Klängen der Sulmanafetzer blieb dann keiner lange sitzen. Dafür sorgte auch das Clown-Duo Holta di Polta mit ihrem sportlichen Treiben. Dazu mischten sich die Marbacher Hexen unters feierende Volk. Unterstützt wurden Fitzli Putzli und der Wilde Mann in diesem Jahr durch die elfjährige Junghexe Agristana: „Man kann tolle Sachen erleben und neue Leute kennenlernen.“ Dem schloss sich Bürgermeister Jan Trost an. Er wünschte allen Narren „ein paar schöne Stunden“.