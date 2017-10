Marbach Hausaufgaben für den Rektor und das Rathaus

Röslin deutete aber schon an, dass damit die Quadratur des Kreises verlangt werde. Die Pläne seien auf der Basis des Ganztageskonzepts entwickelt worden. Dieses sehe Mischklassen aus Halbtags- und Ganztagsschülern vor. Unter der Prämisse sei der Stundenplan von 8 bis 15 Uhr ausgestaltet worden. Er habe keinen Spielraum, das einfach zu ändern. „Ich bin gefangen in dem System, das wir selbst gewählt haben“, betonte er. Die Stundenpläne standen aber nicht nur deshalb im Fokus. Sebastian Engelmann bemängelte, dass bei der Verabschiedung des Konzepts die Taktung mit einem Unterrichtsende auch schon um 11.35 Uhr nicht klar gewesen sei. Auch Jochen Biesinger war nur von beispielhaften Lösungen ausgegangen. So oder so sei es wichtig, dass die Eltern eine echte Wahl zwischen Ganztagsbetrieb und Halbtagsschule hätten. „Das wurde immer versichert“, erklärte er. Die Gespräche mit den Eltern hätten jedoch gezeigt, dass es in der Richtung Nachholbedarf gebe. „Wir haben weder Fisch noch Fleisch. Es wäre gut, wenn beide Konzepte auch pädagogisch zufriedenstellend verwirklicht würden“, meinte auch Engelmann.

Hans Martin Gündner argumentierte ähnlich und betonte, dass Verlässlichkeit für die Eltern ein hohes Gut sei. Die Kinder müssten also „bis zur Mittagszeit, beziehungsweise in der Pause bis zum Wiederbeginn des Nachmittagsunterrichts“ betreut werden. Deshalb solle sich die Stadt um eine Betreuung in der langen Pause bemühen. Dagegen hatte Hendrik Lüdke (Puls) nichts einzuwenden. Seine Fraktion würde sich auch einem neuen Modell nicht verschließen. Wobei bei all dem bedacht werden müsse, dass für die betroffenen Kinder eine Teilnahme am Ganztagesbetrieb möglich gewesen wäre.