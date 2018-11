Marbach – Eine Gruppe Jungen hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein Wohnhaus im Dresdner Weg in Marbach mit Eiern beworfen. Ein aufmerksamer Anwohner meldete den Vorfall der Polizei, die die Kinder und Jugendlichen daraufhin noch am Tatort antreffen konnte. Die Beamten sorgten dafür, dass die Eierwerfer die Fassade sofort reinigten. Laut Polizei kam es auch in anderen Gemeinden des Landkreises Ludwigsburg zu ähnlichen Vorfällen.