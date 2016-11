Marbach Harmonie und Können im Einklang

Marbach - Mit spontanem herzlichem Applaus, der sich zu rhythmischem Klatschen steigerte, hat das Publikum am Sonntag in der Stadthalle das Herbstkonzert der Sinfonia Marbach quittiert und wurde so der gebotenen Leistung des Orchesters gerecht. Zufriedenheit also auch auf Seiten des Orchesters, das sich – so der an das Publikum gerichtete Wunsch – „von den Klängen und von der Wärme der Musik und der Aufregung einer herbstlich stürmischen Symphonie bezaubern und mitnehmen lassen“ sollte.