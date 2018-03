Marbach/Handball Trotz Finalniederlage ein Riesenerfolg vor Traumkulisse

Marbach - So rappelvoll ist die Marbacher Stadionhalle wohl schon lange nicht mehr gewesen. Die Tribüne dicht besetzt und oben am Geländer stehen die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Dreier- und Viererreihen, um einen Blick auf das Spielfeld zu erhaschen. Dort bestreitet die Handball-Schulmannschaft der Jahrgänge 2001 bis 2004 ihr zweites Gruppenspiel beim Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia. „Zuletzt war in der Halle vermutlich so viel los, als wir vor acht Jahren schon einmal das Landesfinale hier hatten“, glaubt Colin Schäffer. Er ist Lehrer am FSG und für die Schulmannschaft zuständig. „Das ist wirklich eine tolle Kulisse. So etwas ist auch sehr gut fürs Schulklima“, findet Schäffer.