Marbach/Handball Rückrunde startet mit einem Verfolgerduell

Ein mit Spannung erwartetes Verfolgerduell in der Bezirksliga bestreitet die HSG Marbach/Rielingshausen

am Samstag um 18 Uhr bei Tabellennachbar HB Ludwigsburg. Die beiden Mannschaften stehen mit jeweils 18:6 Punkten auf den Plätzen drei und vier. Es stellt sich also die Frage, wer sich an der hart umkämpften Spitze dem Tabellenersten HSG Sulzbach-Murrhardt (19:3 Punkte bei einem weniger absolvierten Spiel) weiterhin an die Fersen heftet. „Die nächsten Wochen werden zeigen, ob wir wirklich oben dranbleiben und die ein oder andere Mannschaft abschütteln können“, sagt HSG-Trainer Martin Wittlinger, der auch auf die Partie am Samstagabend gespannt ist. „Ludwigsburg spielt überraschend gut mit, wir spüren ihren Atem. Sie sind ein starker Gegner“, so der Trainer. Ziel sei aber natürlich, die zwei Punkte mitzunehmen.

Positiv stimmt ihn dafür auch die Vorbereitung„Die Spieler haben sich fit gemacht und sind gut drauf“, schildert Martin Wittlinger seine Eindrücke. Fehlen werden allerdings Roman Mattheis (privat verhindert) und Simon Blaschke, der nach seiner Knieverletzung noch ein paar Wochen an Zeit benötigen wird. Mut dürfte den Schillerstädtern das Hinspiel machen, das sie mit 29:27 für sich entschieden haben.

Ebenfalls auswärts starten die Bezirksliga-Männer der HSG Neckar

in die Rückrunde. Am Samstag um 20 Uhr ist der Tabellenachte zu Gast beim CVJM Möglingen, der mit einem Vorsprung von fünf Zählern auf Platz sechs steht. Für die HSG geht es also darum, den Kontakt zum oberen Tabellenmittelfeld nicht abreißen zu lassen.