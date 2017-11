Marbach/Handball Pokaleinsätze vor der WM-Pause

Marbach - Während wegen der Frauen-Weltmeisterschaft (unter anderem in Bietigheim) der Handball-Spielbetrieb in Württemberg am kommenden Wochenende nahezu komplett ruht, sind einige Teams am Donnerstag im Bezirkspokal gefordert. So treffen um 20.30 Uhr die Bezirksligisten HSG Neckar

und HSG Marbach/Rielingshausen

in der Freiberger Wasensporthalle aufeinander. Beide Mannschaften haben zuletzt in der Liga überraschende Niederlagen hinnehmen müssen. So verloren die HSG Neckar ein turbulentes Spiel beim bisherigen Schlusslicht TSV Weissach, die Schillerstädter unterlagen bei der zweiten Mannschaft des SKV Oberstenfeld (wir berichteten). Das Pokalduell ist gleichzeitig auch die erste Möglichkeit für die HSG Neckar, sich für die deutliche 21:33-Niederlage im Oktober in Rielingshausen zu revanchieren. Wobei Trainer Frank Gehrmann die Sache recht entspannt sieht: „Wir versuchen natürlich zu gewinnen, aber wir hängen das nicht zu hoch. Es spielt auch nur, wer wirklich fit ist.“ So wird Denis Heim auf jeden Fall pausieren, daneben gibt es noch ein paar weitere Fragezeichen. „Eine Revanche für das Ligaspiel wird die Partie daher sicher nicht“, so Gehrmann.