Marbach/Handball Marbach setzt sich durch, HG schafft Überraschung

Nach dem Wechsel waren die Neckartäler zunächst noch mit 15:11 vorne, ehe die Marbacher das Spiel drehten. Beim 21:21 in der 54. Minute war die Partie zum letzten Mal ausgeglichen, dann zogen die Gäste davon. Die wohl letzte Chance, die HSG Neckar nochmal ins Spiel zu bringen, hatte Timo Kraft drei Minuten vor Schluss. Doch in Überzahl scheiterte er völlig frei am mittlerweile eingewechselten Gäste-Keeper Luca Frey. Statt auf 23:25 zu verkürzen, fiel im Gegenzug das 22:26, die Partie war gelaufen. „Letztlich hat sich die Mannschaft durchgesetzt, die in der entscheidenden Phase die Fehler abgestellt hat“, bemerkte Martin Wittlinger. Für Frank Gehrmann war das Pokal-Aus „kein Beinbruch. Aber es ist doch ärgerlich und schade, da Marbach heute schlagbar war. Doch wenn man so viele Fehler macht wie wir, dann kann man ein solches Spiel nicht gewinnen.“