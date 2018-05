Marbach/Handball Erfolg im Bezirkspokal bleibt aus

Im Spiel um Platz drei traf der TVG somit im Nachbarschaftsduell auf die ebenfalls eine Klasse tiefer spielende HSG Marbach-Rielingshausen. Diese hatte zuvor gegen den Landesliga-Meister HC Oppenweiler/Backnang II mit 12:20 (5:11) verloren. Auch gegen Großbottwar hatte die personell stark dezimierte HSG dann nichts auszurichten: Die Störche behielten mit 27:19 (14:11) die Oberhand. Deutlich wurde das Ergebnis dabei erst im zweiten Durchgang, nachdem die Marbacher die Anfangsviertelstunde gut mitgehalten hatten und zwischenzeitlich 9:7 vorne gelegen waren.

Beim TV Großbottwar hielt sich der Frust über das verpasste Finale letztlich aber doch in Grenzen. „Oppenweiler-Backnang war in Bestbesetzung dabei und wäre an diesem Tag so oder so zu stark für uns gewesen“, meint Sommer in Hinblick auf den neuen Pokalsieger, der das Endspiel gegen Bietigheim III mit 27:18 (13:7) gewann.