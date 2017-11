Marbach/Handball Durchweg starke Zwischenbilanzen

Marbach - Gut die Hälfte der Hinrunde ist in der Handball-Bezirksliga der Frauen absolviert. Und mit dem Aufsteiger HSG Neckar

steht eine Mannschaft auf Platz zwei, die man dort nicht unbedingt erwarten durfte. „Wenn man sich aber die Minuspunkte anschaut, dann ist es wohl eher Platz vier“, relativiert Trainer Stefan Knapp. Denn die HSG hat bei 11:5 Punkten bereits acht Spiele absolviert, die anderen Teams erst sechs oder sieben. So könnte die HSG Strohgäu II, derzeit mit 10:2 Zählern Dritter, bereits am kommenden Wochenende vorbeiziehen, wenn die Neckartälerinnen spielfrei sind. Doch bei aller Zurückhaltung sagt Stefan Knapp auch ganz klar: „Wir sind sehr gut in die Saison gestartet. Unsere neue 6:0-Abwehr passt sehr gut zu den Gegnern in der Liga. Außerdem sind wir in der Breite besser aufgestellt als in der vergangenen Saison.“ Und sein Team kann sich immerhin auf die Fahnen schreiben, dem überlegenen Tabellenführer HB Ludwigsburg II beim 21:24 vor einer Woche den bislang härtesten Kampf in dieser Saison geliefert zu haben. „Das hat mich auch positiv überrascht“, sagt Knapp.