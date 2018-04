Marbach/Handball Der FC muss seine Hausaufgaben machen

Zunächst geht es aber nochmal auf dem Hermann-Mayer-Sportplatz gegen die Bissinger Oberliga-Reserve, die am Ostersamstag beim Tabellenzweiten Germania Bietigheim ein 2:2-Unentschieden geholt hat. Tore scheinen für dieses Spiel fast schon garantiert. Denn in der Liste der Teams, in deren Partien die meisten Treffer fallen, steht der FC Marbach auf Platz eins, Bissingen ist Dritter. „Beide Mannschaften haben ihre Stärken sicherlich in der Offensive“, rechnet auch Andreas Wick eher mit einer attraktiven Begegnung. Und sollte Germania Bietigheim parallel gegen den Tabellenvierten TV Aldingen erneut patzen, dann möchte der FC dies nutzen. „Der Wille, nochmal oben anzugreifen, ist da. Aber wir können die Ergebnisse von Germania ja nicht beeinflussen, außer im direkten Duell Ende Mai. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen, dann können wir auch jeden Gegner schlagen“, glaubt Wick. Die Bissinger hat er in dieser Saison zweimal gesehen, „aber sie sind schwer einzuschätzen, da ja immer mal wieder Verstärkung aus dem Kader der ersten Mannschaft kommen kann. Aber auch so haben sie mit Björn Rothkopf, Mario Teutsch und Nico Antoni eine gute Achse.“