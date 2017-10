Marbach/Handball Bundesliga-Handball in der Marbacher Stadionhalle

Der TVB hat drei Weltmeister von 2007 im Team, von denen Rückraumspieler Michael Kraus allerdings derzeit verletzt ausfällt. Torhüter Johannes Bitter und Trainer Markus Baur, beim Titelgewinn vor zehn Jahren noch Spielmacher auf dem Feld, werden die Zuschauer in der Stadionhalle aber sicherlich zu sehen bekommen. Bei der SG BBM Bietigheim befindet sich mit Christian Schäfer quasi ein Lokalmatador im Team. Der Linkshänder stammt aus Kleinbottwar und wird sicherlich einige Fans seines Heimatvereins HG Steinheim-Kleinbottwar in die Schillerstadt locken.

Der TVB 1898 Stuttgart steht derzeit auf Platz 13 der Bundesliga und hat zuletzt beim 27:27 gegen GWD Minden immerhin einen Punkt geholt. Als nächstes muss das Team am 5. November beim TV Hüttenberg antreten. Die Bietigheimer sind nach dem jüngsten Auswärtssieg beim ThSV Eisenach momentan Dritter der 2. Bundesliga und spielen am 4. November wieder zu Hause gegen den EHV Aue. Für beide Mannschaften passt der Termin durch das spielfreie kommende Wochenende also gut in den Plan.