Marbach Handarbeit mit Nachhaltigkeit verbinden

Durch die Kooperation mit der n*gruppe, die seit etwa Mitte des Jahres ihr Ziel, die Emissionen der Bürgerinnen und Bürger von aktuell ungefähr zwölf Tonnen auf unter eine Tonne pro Kopf und Jahr zu reduzieren, in Angriff nimmt, haben Diana Layman und Eva Kissel gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn außer den oben genannten Aspekten wollen die zwei Frauen nun besonders den Schwerpunkt Nachhaltigkeit bei dem handwerklichen Tun ins Spiel bringen. „Genähtes, das mehrfach benutzt werden und dadurch unnötigen Müll vermeiden kann“, so lautete die Devise am Montagabend, der im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung stattfand; eine europaweite Kampagnenwoche zum Thema Müll. Ursprünglich war der nachhaltige Nähabend zwar in den Räumen des Familienzentrums geplant (dort treffen sich Nähfreunde und Handarbeitswillige bereits in der Offenen Nähwerkstatt für Erwachsene und der für Kinder), doch eine andere Veranstaltung machte ein Ausweichen ins Jugend-Kultur-Haus planet-x auf dem Marbacher Leiselstein nötig.