Marbach Großes Verletzungspech beim Titelverteidiger und Rekordsieger

In der Gruppe A, die wegen der Absage des TSG Steinheim (wir berichteten) aus drei Teams besteht, trifft der GSV auf die A-Ligisten SGV Murr

und TSV 1899 Benningen,

wobei der TSV mit seiner zweiten Elf antritt. Diese deutete in den vergangenen zwei Jahren mit dem Erreichen der Aufstiegsrelegation zur A-Liga ihre Ambitionen an, darf also nicht unterschätzt werden. Murrs Trainer Marc Reinhardt bedauert derweil das Fehlen der Steinheimer: „Wir hatten gehofft, beim Turnier dreimal testen zu können. So ist es eben unser Ziel, die Gruppe zu überstehen und so zum dritten Spiel zu kommen.“ Sein Team ist bis auf drei Ausnahmen komplett einsatzbereit.