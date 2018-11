Marbach Großartige Talente entzünden Hoffnung

Marbach - Allein schon an der Uhrzeit könne man sehen, „wie viele tolle Talente wir haben“, war Schulleiter Christof Martin am Ende des über dreistündigen Kleinkunstabends am Friedrich-Schiller-Gymnasium begeistert. Mit 20 Punkten war nicht nur das Programm bestens besetzt, mit 785 Euro, die für das Dorf der Freundschaft in Vietnam gesammelt wurden, waren auch die Spendenkörbe am Freitag reich gefüllt.