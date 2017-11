Marbach Glockenhelle Stimmen und das Lob der Engel

Marbach - Ein besonderer Gottesdienst fand gestern in der katholischen Kirchengemeinde zur Heiligen Familie statt. Schon der Einzug der Ministranten und Sänger war musikalisch begleitet. Am Keybord der Band „sorgente viva“, was übersetzt „lebendige Quelle“ bedeutet, saß Bettina M. Bene selbst, die Komponistin der Kindermesse „Du und Wir“, die an diesem Morgen uraufgeführt wurde.