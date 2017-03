Marbach „Glauben Sie nichts, was im Internet steht“

Als Datum für den Beginn der massenhaften Überwachung legte sich die Referentin auf den Januar 2007 fest, als das erste iPhone präsentiert wurde. „Es war ein genialer Schachzug, das Smartphone mit der Kreditkarte zu verknüpfen, so sind Sie immer und überall messbar“, zeichnete sie ihren Zuhörern ein düsteres Bild und empfahl sogleich: „Den Satz, Sie haben ja nichts zu verbergen, streichen Sie.“ Die digitalen Firmen hätten kein Interesse an Vergangenem. „Es geht einzig und allein darum, steuernd und regulierend in Ihre Zukunft einzugreifen“, so Hofstetter.

Dabei sei den meisten Menschen noch immer nicht klar, was Digitalisierung eigentlich bedeutet, Hofstetter legte Zahlen einer Erhebung aus dem Jahr 2015 vor. Demnach haben ganze 92 Prozent der Befragten noch nie von Big Data gehört, immerhin 56 Prozent konnten mit dem Begriff Digitalisierung nichts anfangen. Und das, obwohl das zweite Maschinenzeitalter längst angebrochen sei. „In dem Maße, in dem wir alle immer smarter werden, steigt die künstliche Intelligenz“, sagte Hofstetter. Um die enormen Datenmengen, die täglich anfallen, zu sichten, brauche es keine Menschen mehr. „Dafür gibt es Maschinen.“ Diese überwachten alles. Eindringlich warnte Yvonne Hofstetter davor: „Irgendwann sagt ihr Haus gegen sie aus“. Sei es der Smartfernseher, der Apparat für den Einkauf per Sprachsteuerung oder die Kamera im Handy – all diese Geräte zeichneten Daten auf, die im Zweifel gegen einen verwendet werden könnten.