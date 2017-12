Marbach Gewerbegebiet wird vorerst nicht weiter forciert

Martin Mistele von den Freien Wählern zeigte sich über das Ergebnis „nicht gerade glücklich“. Zugleich fühle man sich gestärkt, weil die Überlegungen nur zurückgestellt und nicht aufgegeben werden sollen. Er wundere sich aber über die Argumentation der Region. Die Diskussion um die Steinbruch-Erweiterung in Rielingshausen habe doch gezeigt, dass Immissionen ein Problem sind. Insofern sei es doch schizophren, für Gewerbegebiete eine Anbindung an die Siedlung zu fordern. „Und es gibt auch ein grundsätzliches Missverständnis. Wir dachten nie an 15 Hektar, nicht einmal an zehn Hektar, sondern an zwei bis drei Hektar als Ersatz für den Büchlesweg“, betonte er. In 20 Jahren könne man eventuell die gleiche Fläche draufpacken. Und hinsichtlich der Stromtrassen sei es doch so, dass die auch durch andere Gewerbeareale verliefen. Davon abgesehen sehe man anderswo wenig bis keine Möglichkeiten, Platz für Unternehmen zu schaffen. Insgesamt werbe man deshalb dafür, an dem Projekt dranzubleiben.

Jochen Biesinger von der CDU erinnerte daran, dass das Gebiet einst sogar im Flächennutzungsplan verankert gewesen sei. Für Rielingshausen seien auch Arbeitsplätze vor Ort wichtig. Allerdings: wenn es geeignetere Flächen wie im Energie- und Technologiepark oder im Büchlesweg gebe, sollte man die zuerst entwickeln. Im Reiterhau sei der Erschließungsaufwand zu groß und die Stadt müsste die Einnahmen teilen. Für Hendrik Lüdke (Puls) gab es bei all dem keine zwei Meinungen. Er plädierte dafür, keine weiteren Flächen zu versiegeln und stand deshalb voll hinter dem Antrag, das Projekt nicht weiterzuverfolgen.