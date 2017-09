Marbach Gesperrte Durchfahrt stört die Nachbarn

Im Zentrum von Schöfflers Kritik steht die gesperrte Durchfahrt Torgasse/Göckelhof – der Bauzaun am Mayer-Museum verwehrt ihm und anderen Anliegern den Weg, was vor allem mit dem Auto problematisch sei. „Die Abfahrt über die untere Torgasse ist insbesondere in der Herbstzeit – durch nasses Laub der großen Kastanien – sowie natürlich in der Winterzeit nicht ungefährlich“, schreibt Bernd Schöffler. Er stellt der Stadtverwaltung die Frage: „Kann vor Einbruch des Winters der Bauzaun so weit zurückgenommen werden, dass eine Durchfahrt über die Torgasse und den Göckelhof zumindest für Anlieger möglich ist?“

Der Bürgermeister Jan Trost äußert Verständnis für möglichen Ärger aufgrund der Behinderungen. „Auch bei der Stadtkirche hat es den ein oder anderen Nachbarn gegeben, der nicht begeistert war: Wir mussten zwei, drei Parkplätze sperren.“ Die Torgasse hält er für sicher. „Normalerweise stellt sie für Autos kein Problem dar– im Winter kann es sicherlich rutschig werden.“ Langsames Fahren sei aber vorgeschrieben. Für Fußgänger gebe es den ebenen Bürgersteig. Wann der Bauzaun abgebaut werden kann, liege in der Verantwortung des Bauherrn.