Marbach Geschichtsträchtiges Gartenlokal freigelegt

Nach Ende des zweiten Weltkrieges führte die Notbrücke zwischen Marbach und Benningen genau beim Gartenlokal vorbei. Der Neckar hatte damals noch einen etwas anderen Verlauf als heute, weil der Fluss bei der Kanalisierung um 1954 ausgebaggert wurde. Der Aushub an der Straße ist zwischen Marbach und Benningen abgelagert worden. Nach dem Wegzug des Friedel-Werks 1953 nach Remshalden gab es in der Häldenmühle süßen Sprudel und Sinalco. „Die Wirtin war Maria Hanser, auch ,d`Hansere‘ genannt, geborene Bollinger aus Benningen in der Gartenstraße 7. Ihr Mann Josef, geboren bei Hofgastein, erhielt 1933 die Württembergische Staatsangehörigkeit.“