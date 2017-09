Marbach Gescheiterte Briefwahl sorgt für Ärger

er zu spät kommt, den bestraft das Leben. Diese viel zitierten Worte von Michail Gorbatschow an Erich Honecker treffen auch auf Andreas Roll zu. Der ehemalige Grünen-Bundestagskandidat wollte mit seiner Frau Andrea per Brief an der Bundestagswahl teilnehmen, hatte aber Pech. Zwar beantragte er rechtzeitig am Donnerstag vor der Wahl um 10.20 Uhr online bei der Stadt die nötigen Wahlscheine, die Stadt versendete die Unterlagen auch, doch sie kamen erst am Montag an. Als Roll am Sonntag das Wahllokal betrat, durfte er nicht wählen. Er habe ein „W“ hinter seinem Namen auf der Wählerliste, erklärte ihm ein Mitarbeiter der Stadt. Für Roll ging dieses Nein noch in Ordnung. Schließlich werde, so räumt er ein, eine „missbräuchliche Möglichkeit zur doppelten Wahl“ vermieden.

Nicht in Ordnung ist nach Meinung Andreas Rolls jedoch, dass er an dem Sonntag keine Chance mehr bekam, trotzdem seine Stimme abzugeben. Er rief beim Wahlleiter an und traf sich sogar im Rathaus mit ihm zum Gespräch. „Schließlich handelt es sich um ein Grundrecht, ich wollte das nicht so stehen lassen“, erklärt der ehemalige Grünen-Ortsvorsitzende von Marbach. Er sieht die Stadt in der Pflicht. Sie hätte im Wahlbenachrichtigungsschreiben erwähnen müssen, was in einem solchen Fall zu tun ist. Er sieht in der mangelnden Information einen Formfehler. Es hätte beschrieben werden müssen, argumentiert Roll, „dass die Frist, sich einen Wahlschein zu holen, um 12 Uhr des Wahlvortages abläuft“. Er selbst habe erst am Samstagabend sicher gewusst, dass kein Wahlschein mehr mit der Post eintrifft.