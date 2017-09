Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Dacia zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, hinterlassen. Das Fahrzeug war am Fahrbandrand im Linsenbergweg in Marbach abgestellt. Der Dacia wurde vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher machte sich anschließend davon.