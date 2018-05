Marbach Gemütliches Fest mit viel Information

Auch am Sonntag war das Fest trotz der dunklen Wolken am Himmel gut besucht. „Die Leute kommen gern zur Feuerwehr, weil es hier gemütlich ist und man auch drinnen sitzen kann“, freut sich Erhardt. Um das Fest zu stemmen, sind alle 80 Aktiven der Marbacher Abteilung im Einsatz, vom Aufbau am Freitag über die Schichten am Wochenende bis zum Abbau am Montag. „Da müssen wir zusammenhalten. Das funktioniert gut, alle ziehen an einem Strang“, so der stellvertretende Abteilungskommandant. Auch Gesamtkommandant Alexander Schroth ist stolz auf seine Truppe. „Das ist ein super Team, das das Fest hier auf die Beine stellt.“ Schroth freut sich über den Besuch der Partnerfeuerwehr aus Hagenheim, auch die Kameraden aus Steinheim, Erdmannhausen, Benningen und Freiberg schauen in der Washingtonstraße vorbei. Die Freiberger haben sogar ihr historisches Löschfahrzeug mitgebracht, eine besondere Attraktion in der Fahrzeugschau mit rund einem Dutzend Gefährten vom Einsatzleitwagen über die Drehleiter bis hin zum Tanklöschfahrzeug.

Viele Marbacher kommen zu Fuß zum Fest, da die Parkplätze sehr begrenzt sind. Der Familientag am Muttertag wird so vom Frühschoppen über Schnitzel mit Kartoffelsalat zum Mittagessen bis zum Ausklang im Café Florian zur runden Sache.

Die Kinder können bei der Schauübung und in der Spielstraße die Jugendfeuerwehr kennen lernen oder eine Runde mit dem Feuerwehrauto drehen. Dabei gibt es sogar die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug des Bevölkerungsschutzes mitzufahren, das sich aber bei genauem Hinsehen als „ganz normales“ Löschgruppenfahrzeug entpuppt.