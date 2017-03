Marbach Gemeinsames Musizieren macht Spaß

Marbach - Blasinstrumente gehören mit zu dem Schwierigsten, was man erlernen kann. Dennoch finden sich, nicht zuletzt dank einer Kooperation der örtlichen Musikvereine mit den Grundschulen, in den sogenannten Bläserklassen immer wieder Kinder, die sich dafür begeistern lassen. Was sie alles schon können, haben Grundschüler aus Großbottwar, Marbach, Steinheim und Fünftklässer vom Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) gestern bei einem Begegnungskonzert eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zum Dank dafür überreichte Anita Kermisch vom Schulamt jedem Orchester eine von Kultusministerin Susanne Eisenmann unterzeichnete Urkunde. Für die Grundschule Marbach war es die erste Urkunde, da sie erstmals mitgemacht hat.