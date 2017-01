Marbach Gemeinsam Singen macht glücklich

Der Umzug in den Schlosskeller habe nichts damit zu tun, dass man sich im Café Provinz nicht wohlfühle. Im Gegenteil: Die nächsten beiden Male, am 29. April und am 25.Juni, wird wieder an bekannter Stätte gesungen. Das „Experiment“ Schlosskeller hat sich dennoch bewährt. „Wir wollen auch, dass man sich mal kennenlernt“, so Friedl kurz vor der Pause, in der es von Sarah, Steffi und Marlies selbst gemachte Kartoffelsuppe gibt. „Wenn man miteinander singt, miteinander Suppe isst, dann kann man auch miteinander reden.“

Was dann auch ausführlich getan wurde. Barbara aus Marbach hat schon öfter bei und mit Sarah Neumann gesungen. „Ich habe jetzt meine Kollegin Heike als Geburtstagsgeschenk eingeladen.“ Und die Kollegin ist zufrieden mit der Auswahl: „Das ist super, macht riesig Spaß hier.“