Marbach Gemeinsam die Migräne in den Hintergrund drängen

Erst rund zwei Wochen ist es her, als es bei der gelernten Sportlehrerin wieder so weit war. Doch dieses Mal war etwas anders. Nachdem die Symptome vorüber waren, hat sie sich an den Computer gesetzt und in einer lokalen Facebookgruppe einen Hilferuf gestartet. „Ich würde gerne in Marbach eine Selbsthilfegruppe für Migräne-Erkrankte gründen, zur gegenseitigen Unterstützung“, hat sie hineingeschrieben. Die erhoffte Reaktion blieb allerdings aus. Statt persönlicher Kontaktaufnahmen trudelten vor allem Medikamentenempfehlungen ein. Doch darum geht es Judith Atsma nicht. „Es ist nicht Sinn und Zweck, sich gegenseitig zu bemitleiden. Was ich will, ist eine reale und ortsnahe gegenseitige praktische Unterstützung“, sagt Atsma nachdrücklich. Im Falle eines Anfalls sei nicht immer eine helfende Hand zur Stelle. „Dann zu wissen, wen man anrufen kann, der einen zum Arzt fährt oder einfach nur die Einkäufe erledigt, ist wichtig.“ Im Vordergrund der Gruppenaktivitäten sollen aber positive Erlebnisse stehen. „Wir könnten zum Beispiel gemeinsam wandern.“

Doch dazu müssen sich Betroffene erst melden. Auch gilt es noch, einen Raum zu finden, in dem sich die Gruppe treffen kann. Eine wichtige Information hat Judith Atsma bereits eingeholt. „Die Gründung einer Selbsthilfegruppe kann von der Krankenkasse unterstützt werden.“