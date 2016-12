Marbach Gelassenheit bei Asylheim angemahnt

Konkret bedeutet das, dass in der Unterkunft des Landratsamts Ludwigsburg ein Hausmeister und ein Sozialarbeiter vor Ort sein werden, die nach dem Rechten schauen beziehungsweise sich um die Leute kümmern. „Wir haben zudem die Zusage, dass bei Bedarf nachjustiert wird“, sagt der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling. Er verweist überdies auf das Beispiel anderer Heime, in denen ebenfalls nur Männer eine Bleibe gefunden haben. Von dort sei nichts von irgendwelchen Scherereien zu hören. Dazu komme, dass die Stadt mit den Flüchtlingen, die bereits hier sind, keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Als „völlig unproblematisch“ bezeichnet Andreas Seiberling die Situation im Wilhelm-Schenk-Haus in der Heckenstraße und im Art-Hotel, wo die Kommune jeweils Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf bietet. „Intern gibt es da natürlich auch mal Zoff. Aber das ist nichts, was über das hinausgeht, was sich in einem normalen Mietshaus abspielt“, sagt der Chef des Ordnungsamts. Wobei er nicht verhehlen will, dass in den beiden Unterkünften derzeit nahezu ausschließlich „familienähnliche Strukturen“ anzutreffen seien. Dass sich das Bild nun am Bahnhof wandelt, liege vor allem daran, dass momentan im Prinzip nur Männer nach Deutschland flüchten, konstatiert der Bürgermeister.

Bis wann das neue Asylbewerberheim voll ausgelastet sein wird, können beide nur schwer abschätzen. Das Landratsamt hatte aber unlängst mitgeteilt, dass die 140 Plätze bis Februar oder März belegt sein werden. 16 Männer lebten momentan in der Einrichtung, sagt Andreas Seiberling, der davon ausgeht, dass sich diese Zahl in diesem Jahr auch nicht mehr großartig verändern wird.

Zu den Flüchtlingen am Bahnhof, für die das Landratsamt zuständig ist, kommen in Marbach 142 weitere, um die sich die Kommune kümmern muss. 100 davon sind in städtischen Gebäuden untergebracht, 42 in angemieteten Wohnungen. Jan Trost macht aber deutlich, dass es bei den 142 Frauen, Kindern und Männern nicht bleiben wird. Für 2017 rechne man mit weiteren 100 Personen, denen man ein Dach über dem Kopf bieten müsse, bestätigt Andreas Seiberling. Weil die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht reichen, „werden wir uns Gedanken machen, wo die Leute unterzubringen sind“, sagt Jan Trost.

Im Grunde habe man nur zwei Optionen: Entweder man baue auf dem Festplatz in Marbach oder auf einem Grundstück bei der Gemeindehalle in Rielingshausen. Das müsse politisch diskutiert werden. Der Rathauschef will dieser Entscheidung nicht vorweggreifen, gibt aber zu bedenken, dass „bislang so gut wie alle Flüchtlinge in der Kernstadt untergebracht sind“ und man eigentlich an einer paritätischen Verteilung interessiert sei. Allerdings hat der Landkreis das Areal in Rielingshausen gepachtet, um dort selbst eine Unterkunft zu bauen. Als die Zahl der Flüchtlinge abnahm, wurde das Projekt jedoch auf Eis gelegt, sodass eventuell nun die Stadt das Ruder wieder übernehmen könnte.