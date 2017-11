Marbach Gegner weckt gute Erinnerungen

Doch unabhängig davon, möchte der FC den Haken an die heutige Auswärtspartie natürlich nicht setzen, ohne auch die drei Punkte einzufahren. Die benötigen die Schillerstädter, um den zweiten Tabellenplatz von Croatia Bietigheim zurückzuerobern und auch Spitzenreiter Germania Bietigheim bei derzeit acht Punkten Rückstand nicht allzu sehr aus den Augen zu verlieren. „Wir möchten oben dran bleiben. Dafür werden wir mit all unseren Mitteln kämpfen“, hatte Seeber bereits Ende der vergangenen Woche deutlich gemacht.

Für die Marbacher spricht nicht nur, dass sie jedes ihrer sechs Auswärtsspiele in dieser Bezirksliga-Spielzeit für sich entschieden haben, sondern auch, dass sie in diesem Jahrzehnt keines ihrer sieben Duelle gegen Flacht verloren haben. Fünf Siege und zwei Unentschieden, so lautet die deutliche Bilanz. Und auch dank des 4:0-Erfolgs im Bezirkspokalfinale im Mai in Steinheim sind die Erinnerungen an den heutigen Gegner sicherlich nicht die schlechtesten.

Dennoch warnt Christian Seeber vor dem TSV Flacht, der nach einem guten Saisonstartin den vergangenen sechs Spieltagen von Platz vier auf neun abgerutscht ist. Nun droht sogar der Fall in die Abstiegszone. „Flacht ist eine offensive Mannschaft, die von den Ergebnissen her in den vergangenen Wochen etwas gebeutelt ist. Sie haben zum Teil unglücklich verloren, was aber auch daran lag, dass sie verletzungsmäßig etwas Probleme hatten“, sagte der Trainer jüngst. Aus FC-Sicht darf es aber freilich noch etwas dauern, ehe Flacht das Ruder herumreißt.