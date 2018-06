Marbach „Gegen Korea, Alter, gegen Korea!“

Dabei war die Stimmung am Anfang noch gut. Voller Vorfreude hatten sich die deutschen Fans am Neckarufer versammelt und eine Fußballparty erwartet. Selbst in der Halbzeit, als bei Jogis Jungs nichts so richtig klappte und sie vor lauter Angst, wie bei den Spielen zuvor wieder in Rückstand zu geraten, wie gelähmt wirkten, war die Hoffnung noch groß: „Die deutsche Mannschaft ist klar dominant, nur die Chancenverwertung muss noch besser werden. Es ist alles offen, wir können immer noch 4:0 gewinnen“, sagte einer aus einer Gruppe junger Fans, die auf einem der vordersten Plätze ein Wechselbad der Gefühle durchlebten, immer wieder mit hochgereckten Fäusten aufsprangen, wenn sich eine Chance ergab, und den Kopf in den Händen vergruben, wenn die Hoffnung wie eine Seifenblase zerplatzte. Als Mario Gomez sich am Spielfeldrand bereit machte und Sami Khedira den Platz verließ, ertönte Applaus. Hohngelächter erschallte, als einer der Koreaner mit seiner „Schwalbe“ nicht nur keinen Erfolg hatte, sondern dafür auch noch die Gelbe Karte bekam.