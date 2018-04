Marbach Geburtshaus ist kein Selbstläufer mehr

Marbach - Marbach geizt nicht mit Reizen. Die Museen und die malerische Altstadt sind absolute Anziehungspunkte. Dazu kommen Attraktionen wie Stadt- und Weinerlebnisführungen verschiedenster Couleur. Trotzdem haben die Besucherzahlen zuletzt bei weitem nicht das Niveau wie in den großen Schiller-Jubiläums-Jahren erreicht. Für Anja Behnle von der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal ist das ein deutlicher Beleg dafür, dass es sich lohnt, für die Angebote Geld in die Hand zu nehmen, wie sie am Donnerstag bei ihrem Jahresbericht im Verwaltungsausschuss betonte. Zumal die Ansprüche gestiegen seien. Dauerausstellungen lockten keinen mehr hinterm Ofen vor. „Deshalb möchte ich schon dafür plädieren, die touristischen Investitionen unbedingt in den Blick zu nehmen“, sagte sie.