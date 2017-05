Marbach Geburtenboom zwingt Stadt zum Handeln

Lüdke zeigte sich auch einverstanden mit den Planspielen der Verwaltung, im U3-Bereich in der Kernerstraße aktiv zu werden. Das biete sich an der Stelle an, zumal die Stadt mit eigenen Grundstücken nicht gerade gesegnet sei. „Das ist ein guter Standort“, pflichtete Heike Breitenbücher von der CDU bei. Ihr ist allerdings wichtig, vorausschauend zu agieren und flexibel zu planen. Denn die Geburtenraten würden nicht ewig so hoch bleiben – womit der Anbau eventuell irgendwann nicht mehr für Kinder benötigt wird. Vor dem Hintergrund solle man im Auge behalten, dass später vielleicht mehr Gymnastikräume gebraucht würden. Die Verwaltung hat sich ebenfalls schon Gedanken über eine mögliche Nachnutzung gemacht, wie Jan Trost berichtete. Demnach habe man im Hinterkopf, dass das Familienzentrum vielleicht einmal dorthin ziehen könnte.

All das ging Jürgen Schmiedel wahrscheinlich schon zu weit. Der SPD-Mann warnte nämlich vor Schnellschüssen, was das im Raum stehende Bauvorhaben anbelangt. Der Standort habe zwar den großen Vorteil, dass dort viele Synergieeffekte durch das angrenzende Kinderhaus zu erwarten seien. Vielleicht ergebe sich aber auch eine Lösung mit weiteren Kindernestern, also einer Gruppenbetreuung auf privater Basis. „Das würde ich nicht außer Acht lassen“, betonte Jürgen Schmiedel. Auch Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern empfahl, mit Tagesmüttern Kontakt aufzunehmen und zu versuchen, weitere zu finden. „Möglicherweise brauchen wir ja beides“, sagte er.

„Ein Kindernest wäre optimal“, pflichtete der Bürgermeister bei. Dadurch könnte die Stadt Kosten sparen. Doch auch die Betreiber solcher Angebote müssten erst einmal Erzieherinnen finden. Was schwierig sei angesichts des momentanen Personalmangels, ergänzte Gerhard Heim. Insofern bleibe nichts anderes übrig, als zu bauen, wenn sich die Hoffnungen in Sachen Kindernest zerschlagen sollten.