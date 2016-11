Marbach - Mit leichten Verletzungen ist eine 55 Jahre alte Fußgängerin am Montag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie gegen 6.30 Uhr in der Bahnhofstraße in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Laut Polizeiangaben befuhr ein 60-Jährige mit seinem Mercedes die Bahnhofstraße, als die 55-Jährige unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der Mercedes-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Die Fußgängerin wurde von dem Wagen erfasst und auf den Asphalt geschleudert.