Marbach/Fußball Zwei verlorene Punkte

Wie schon des Öfteren in dieser Saison fehlte den Schillerstädtern auch beim Elften wieder einmal die Durchschlagskraft im Sturm. „Wir hatten die ein oder andere Chance, aber erneut haben wir daraus nichts gemacht“, monierte Koutroubis. Julian Harnoß per Standard, Sebastian Feilner per Schuss und Nderim Misimi, der aus der zweiten Mannschaft ausgeliehen war, per Kopf verpassten das 1:0. Auf der Gegenseite hatten die Gastgeber in der Nachspielzeit eine riesige Möglichkeit, „aber Kordian Zieba hat auf der Linie gerettet. Da hatten wir ordentlich Glück“, meinte der Marbacher Coach, der mit seiner – aufgrund von Verletzungen – umgebauten Abwehr zufrieden war. „In der ersten Halbzeit standen wir sehr gut und haben gar nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit hatte Riexingen die ein oder andere Chance, aber Timo Forisch war stets zur Stelle. Er war top und hat die ein oder andere Parade gehabt“, lobte Niko Koutroubis den ehemaligen Stammkeeper des FC. Dieser hatte wegen des Ausfalls von Armando Mora Estrada sein Comeback im Tor der Ersten gegeben – und hatte gleich seinen Anteil daran, dass die Schillerstädter zumindest mit einem Punkt aus der Fremde zurückkehrten. FC Marbach:

Forisch – Dörig, Zieba, Linke, Danner – Benz, Fees, Harnoß, Lach – Feilner, Misimi.