Marbach/Fußball Zwei A-Ligisten sind auf Trainersuche

Noch etwas frischer ist beim GSV Erdmannhausen

die Entscheidung über den Rückzug von Marius Huptas im Sommer, die erst in der vergangenen Woche fiel. Mit der aktuellen sportlichen Krise, an der auch der im Winter erhebliche Standortnachteil des in Erdmannhausen fehlenden Kunstrasens seinen Anteil haben dürfte, habe sein Abschied nichts direkt zu tun, versichert Huptas, aber so ganz kann man es wohl doch nicht trennen. „Es gab in den letzten Wochen einige Vorfälle in der Mannschaft“, erklärt Sascha Held, der Sportliche Leiter des GSV, ohne öffentlich ins Detail gehen zu wollen. Zumindest in einem Fall sind offenbar Spieler im Training aneinandergeraten und sich seither nicht mehr grün. „Wie bei einem Lagerkoller“, fühle sich das Binnenklima nun bisweilen an. „Irgendetwas passt nicht mehr“, so Held weiter. Für Huptas wohl letztlich der Hauptgrund, seine Zelte nach der Saison abzubrechen. „Ich fühle mich nicht wohl, wenn es als Gemeinschaft nicht passt“, erklärt er nur, will aber auch keine Details nennen. Den einen Stinkstiefel, den man einfach aussortieren könne, gebe es mannschaftsintern aber nicht, betonen sowohl Held als auch Huptas.