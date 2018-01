Marbach/Fußball „Wir haben noch alle Optionen offen“

Marco Djurdjevic, der zu Saisonbeginn als weitere Offensivkraft aus Benningen gekommen war, ist wieder dorthin zurück. „Er hat zu Saisonbeginn gespielt, war dann angeschlagen und krank und hat den Anschluss nicht mehr geschafft. Er hatte es schwer, aber wir hatten uns etwas mehr von ihm erhofft“, sagt der FC-Coach. Da Sebastian Feilner ab März studienbedingt fehlen wird, sind die Alternativen im Angriff knapp. „Tim Vogel und Christian Benz sind gelernte Stürmer. Möglich wäre auch, mit nur einer Spitze und einem Zehner zu spielen“, sagt Seeber, der aber trotzdem noch ein paar Gespräche mit möglichen Winterneuzugängen führen möchte. „Derzeit ist da aber noch nichts spruchreif.“

Im Defensivbereich hat der FC Marbach für Seebers Geschmack vor allem zu Saisonbeginn zu viele Gegentore bekommen. „Dann hat sich das aber gefunden.“ Insbesondere das Duo Philipp Bez/Björn Rewitzer in der Innenverteidigung harmoniert mittlerweile hervorragend. Bez ist auch der einzige FC-Spieler, der bislang in jedem Punktspiel 90 Minuten auf dem Platz stand. Doch so richtig viele Alternativen hat Seeber auch hier nicht. Benedikt Schreckenberger wäre eine Möglichkeit, ansonsten müsste man wohl Kordian Zieba oder Steffen Leibold nach hinten beordern. Doch die würden dann im Mittelfeld fehlen, wo sie wohl eines der besten Sechser-Duos der Liga sind. Allerdings liebäugelt Christian Seeber auch mit der Variante Kordian Zieba/Emanuele di Natale auf der Doppelsechs, „weil Steffen Leibold uns auch extrem hilft, wenn er auf der rechten Außenbahn spielt“.

Der FC-Trainer möchte, auf positive Überraschungen oder Enttäuschungen der Hinrunde angesprochen, niemanden herausstellen. Man habe viel individuelle Qualität in der Mannschaft, doch die komme erst zur Geltung, wenn das Gesamtgebilde funktioniere. Und damit das in der Rückrunde auch der Fall ist, soll ab dem Trainingsstart am 31. Januar Vollgas gegeben werden. Knapp sechs Wochen bleiben dann zur Vorbereitung auf das Derby in Benningen. Für das kurz vor Weihnachten ausgefallene Heimspiel gegen den TSV Höfingen gibt es noch keinen neuen Termin. „Angedacht ist der 31. März. Auf jeden Fall wird es nicht vor dem Benningen-Spiel sein“, erklärt Seeber.

Für die Vorbereitungszeit haben die Marbacher insgesamt sieben Testspiele vereinbart, „damit wir möglichst gut in den Rhythmus kommen“, so Seeber. Und damit er sich am Saisonende mit dem Aufstieg verabschieden kann? „Das wäre natürlich sensationell. Aber ehrlich gesagt denke ich so weit noch gar nicht. Die Konzentration liegt voll und ganz darauf, gut aus der Winterpause zu starten, das wird wichtig sein.“