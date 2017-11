Marbach/Fußball Wiedergutmachung nach Pokalaus misslingt

Wer von den 80 Zuschauern an einem echten Novembertag auf dem Kunstrasenplatz eine strukturierte Offensivkraft der Marbacher erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Denn die Gäste aus Merklingen waren es, die kräftig loslegten. „Wir hatten Glück, dass wir nicht direkt mit zwei Toren hinten lagen“, meinte Eggert. Unter anderem die auffälligen Thomas Hampel und Uwe Eberhard sorgten für ­dicke Chancen – mit einem Treffer an den Außenpfosten und einem Lupfer über den bereits geschlagenen Torhüter Patrick Demut, als der Ball aber knapp am Tor vorbei flog. Erst im Anschluss kam Marbach ­besser ins Spiel, und es bot sich ein recht unkontrollierter Schlagabtausch, was zu Wind und Wetter passte. Zudem musste Nesreddin Kenniche früh mit einer Knöchelblessur ausgewechselt werden (20.).

FC-Mittelfeldspieler Steffen Leibold setzte den Ball dann in der 25. Spielminute an die Latte. Fünf Minuten später wurde ein von Leibold erzieltes Tor wegen vermutlicher Abseitsstellung zurückgepfiffen. „Da waren wir etwas besser im Spiel“, so Eggert. Nach einer Großchance durch Thomas Hampel auf Gästeseite sorgte dann Marbachs Angelo de Capua für die Führung: Ein zuvor unkontrollierter Ball landete unhaltbar im lange linken Eck (45.). Doch während sich Marbach mit der Führung schon in der Kabine wähnte, liefen die Merklinger direkt nach Anspiel durch die Reihen des FC, Hampel tankte sich nach einem Doppelpass durch und schob zum 1:1-Ausgleich ein. „Das darf einfach nicht passieren“, war Eggert enttäuscht.