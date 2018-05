Marbach/Fußball Weitere Personalien für neue Saison stehen

„Wir benötigen wieder volle Konzentration und volles Engagement, wie wir es zuletzt auch gezeigt haben. Unter 100 Prozent darf es nicht gehen. Wir werden sicherlich aufpassen müssen, weil es für sie mit die letzte Chance ist, noch mal ranzukommen“, sagt Coach Andreas Wick, für den die Partie eine besondere ist. Denn im vergangenen Sommer hatte er Grünbühl noch zur Meisterschaft in der Kreisliga A geführt. Im Hinspiel, das Marbach glatt mit 7:0 gewann, stand er ebenfalls noch beim TSV an der Seitenlinie. „Eine solche Konstellation ist nicht alltäglich, ich versuche das am Sonntag aber natürlich auszublenden“, so der Marbacher Trainer.

Den Gegner am Sonntag kennt er also auf dem Effeff. „Sie haben gute Spieler, ich denke aber, dass sie mit dem großen Rasenplatz in Marbach so ihre Probleme bekommen werden“, sagt Wick. Denn die guten Ergebnisse in den vergangenen Wochen sind nur die eine Seite der Medaille. Die andere offenbart: Auswärts holte Grünbühl nur einen Punkt in elf Saisonspielen. Ihr Plus ist da doch eher der kleine Kunstrasenplatz im Ludwigsburger Stadtteil.

Nahezu unverändert ist derweil der Kader, der Marbach zur Verfügung steht. Wieder zurück ist Kapitän Kordian Zieba, der in Schwieberdingen aus privaten Gründen gefehlt hatte.