Marbach/Fußball Vorwürfe gegen Anadolu-Spieler wiegen schwer

Marbach - Aufhorchen ließ am Sonntag die Meldung, dass es nach dem Kreisliga-A-Spiel zwischen den Fußballern von Anadolu Marbach und dem TSV Grünbühl (2:5) wegen einer Auseinandersetzung zum Polizeieinsatz gekommen ist. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg sprach von „Szenen, die nicht dramatisch waren“. Das Geschehen werde auch nicht weiter verfolgt, bestätigte gestern die Pressestelle der Polizei. Anzeige sei nicht erstattet worden. Doch es verdichten sich Anzeichen, dass mehr vorgefallen ist, als zunächst angenommen. In jenen Momenten, bevor die Polizei am Hermann-Mayer-Platz eintraf.